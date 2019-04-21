На Шри-Ланке полиция задержала подозреваемых в причастности к взрывам

На Шри-Ланке полиция задержала семь человек, которых подозревают в причастности к взрывам на острове. Об этом сообщает ланкийский новостной портал News 1st.

На данный момент никаких подробностей этих задержаний не сообщаются.

Кроме того, власти Шри-Ланки заблокировали соцсети и мессенджеры, включая Facebook и WhatsApp. Об этом сообщил секретарь президента страны Удая Сеневиратне.

"Правительство решило заблокировать все социальные платформы, чтобы предотвратить распространение некорректной и ложной информации", - заявил секретарь.

По его словам, эта мера является временной. Кроме того, 22 и 23 апреля на Шри-Ланке объявили нерабочими днями.

Напомним, 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel в Коломбо.

По последним данным, в результате происшествия погибли 185 человек, еще не менее 500 получили ранения.

Как сообщил представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич, граждан Украины нет среди погибших на Шри-Ланке.

Всего 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Восьмой за день взрыв зафиксировали в пригороде Оругодаватта на севере Коломбо. На данный момент нет никаких подробностей инцидента.