На Шри-Ланке после массовых протестов выберут нового президента: известна дата

После недавних массовых протестов, нового президента на Шри-Ланке планируют избрать уже 20 июля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.
Согласно заявлению Офиса премьер-министра, Кабинет министров также уйдет в отставку, чтобы освободить место для правительства.
По словам министра Прасанна Ранатунг, лидеры партии изберут нового президента уже 20 июля, если глава страны Готабайя Раджапакса уйдет в отставку 13 июля.
Фото: на Шри-Ланке после переворота изберут нового президента (Getty Images)
После отставки Раджапакса ожидаются следующие события:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты. Местные полностью взяли под контроль резиденцию президента.
Также мы писали, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку на следующей неделе.
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