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На Шри-Ланке после массовых протестов выберут нового президента: известна дата

Фото: на Шри-Ланке после переворота изберут нового президента (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

После недавних массовых протестов, нового президента на Шри-Ланке планируют избрать уже 20 июля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.

Согласно заявлению Офиса премьер-министра, Кабинет министров также уйдет в отставку, чтобы освободить место для правительства.

По словам министра Прасанна Ранатунг, лидеры партии изберут нового президента уже 20 июля, если глава страны Готабайя Раджапакса уйдет в отставку 13 июля.

Фото: на Шри-Ланке после переворота изберут нового президента (Getty Images)

После отставки Раджапакса ожидаются следующие события:

  • парламент будет созван 15 июля;
  • номинации на пост президента будут приниматься 19 июля;
  • президент будет избран 20 июля.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты. Местные полностью взяли под контроль резиденцию президента.

Также мы писали, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку на следующей неделе.

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