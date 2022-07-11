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На Шрі-Ланці після масових протестів оберуть нового президента: відома дата

Фото: на Шрі-Ланці після перевороту оберуть нового президента (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Після нещодавніх масових протестів, нового президента на Шрі-Ланці планують обрати вже 20 липня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

Згідно з заявою Офісу прем'єр-міністра, Кабінет міністрів також піде у відставку, аби звільнити місце для уряду.

За словами міністра Прасанна Ранатунг, лідери партії оберуть нового президента вже 20 липня, якщо голова країни Готабайя Раджапакса піде у відставку 13 липня.

Фото: на Шрі-Ланці після перевороту оберуть нового президента (Getty Images)

Після відставки Раджапакса очікуються наступні події:

  • парламент буде скликаний 15 липня;
  • номінації на посаду президента прийматимуться 19 липня;
  • президент буде обраний 20 липня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Шрі-Ланці спалахнули масові протести. Місцеві повністю взяли під контроль резиденцію президента.

Також ми писали, що президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса піде у відставку наступного тижня.

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