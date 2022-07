На Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента

Раджапакс и в дальнейшем официально считается президентом страны и охраняется военными. Его местопребывание на этот момент скрывается.

Отметим, что экономический кризис Шри-Ланки почти опустошил валютные резервы страны. В то же время страна направляла двух министров в Россию с целью переговоров о дешевом топливе.

На фоне худшего экономического кризиса в стране разразились протесты. Полиция ввела комендантский час после применения слезоточивого газа и водометов против студентов и протестующих 8 июля перед запланированным митингом на выходных.

