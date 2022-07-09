На Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента
На Шри-Ланке протестующие полностью взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Глава страны покинул резиденцию за несколько минут до прихода митингующих.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Times of India.
Раджапакс и в дальнейшем официально считается президентом страны и охраняется военными. Его местопребывание на этот момент скрывается.
Отметим, что экономический кризис Шри-Ланки почти опустошил валютные резервы страны. В то же время страна направляла двух министров в Россию с целью переговоров о дешевом топливе.
На фоне худшего экономического кризиса в стране разразились протесты. Полиция ввела комендантский час после применения слезоточивого газа и водометов против студентов и протестующих 8 июля перед запланированным митингом на выходных.
NOW - Protesters storm the presidential palace in Sri Lanka's capital.pic.twitter.com/Wv6oQ10kBQ— Disclose.tv (@disclosetv) July 9, 2022
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