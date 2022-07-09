ru ua
Сб, 09 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента

Новина українською →
Суббота 09 июля 2022 12:00
На Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента Фото: на Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента (twitter.com)
Автор: Сергей Пышкин

На Шри-Ланке протестующие полностью взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Глава страны покинул резиденцию за несколько минут до прихода митингующих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Times of India.

Раджапакс и в дальнейшем официально считается президентом страны и охраняется военными. Его местопребывание на этот момент скрывается.

Отметим, что экономический кризис Шри-Ланки почти опустошил валютные резервы страны. В то же время страна направляла двух министров в Россию с целью переговоров о дешевом топливе.

На фоне худшего экономического кризиса в стране разразились протесты. Полиция ввела комендантский час после применения слезоточивого газа и водометов против студентов и протестующих 8 июля перед запланированным митингом на выходных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шри-Ланка
NEWS
Резников: более миллиона украинцев в форме задействованы в обороне страны
Резников: более миллиона украинцев в форме задействованы в обороне страны
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России