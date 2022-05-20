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Шредер уходит из совета директоров "Роснефти"

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Москва, Пятница 20 мая 2022 14:14
Шредер уходит из совета директоров "Роснефти" Фото: бывший канцлер Германии Герхард Шредер (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер уходит с должности главы совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть". Решение принято на фоне критики со стороны немецких и западных политиков за поддержку президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Сообщается, что Шредер заявил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Кроме того, совет директоров "Роснефти" покинул Маттиас Варниг - управляющий директор компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток-2".

За что критикуют Шредера

Герхард Шредер является многолетним соратником Владимира Путина. После завершения канцлерской каденции стал работать на российские газовые компании и лоббировать интересы путинского режима в Европе.

На фоне вторжения Россию в Украину западный бизнес свернул свою деятельность на российском рынке. Шредер же остался главой совета директоров "Роснефти" и подвергся критике вплоть до призывов исключить его из рядов Социал-демократической партии Германии.

При этом сам бывший канцлер утверждает, что не видит своей вины в ранее пророссийских настроениях Берлина.

Напомним, накануне Бундестаг лишил его особых прав, а также закрыл финансирование и сам офис бывшего канцлера.

Европейский парламент принял резолюцию с требованием ввести другие санкции в отношении Шредера, но нынешний канцлер Олаф Шольц уверен, что в этом нет необходимости. Хотя посоветовал ему все же покинуть должности в российских компаниях.

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Шредер Роснефть
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