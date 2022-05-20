Шредер уходит из совета директоров "Роснефти"

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер уходит с должности главы совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть". Решение принято на фоне критики со стороны немецких и западных политиков за поддержку президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу" .

Сообщается, что Шредер заявил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Кроме того, совет директоров "Роснефти" покинул Маттиас Варниг - управляющий директор компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток-2".

За что критикуют Шредера

Герхард Шредер является многолетним соратником Владимира Путина. После завершения канцлерской каденции стал работать на российские газовые компании и лоббировать интересы путинского режима в Европе.

На фоне вторжения Россию в Украину западный бизнес свернул свою деятельность на российском рынке. Шредер же остался главой совета директоров "Роснефти" и подвергся критике вплоть до призывов исключить его из рядов Социал-демократической партии Германии.

При этом сам бывший канцлер утверждает, что не видит своей вины в ранее пророссийских настроениях Берлина.