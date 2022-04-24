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Бывший канцлер Германии не сожалеет о своей позиции по отношению к России

Новина українською →
Берлин, Воскресенье 24 апреля 2022 11:06
Бывший канцлер Германии не сожалеет о своей позиции по отношению к России Фото: бывший немецкий канцлер Герхард Шредер (wikimedia.org Olaf Kosinsky)
Автор: Артем Горовенко

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер не сожалеет о своей позиции по отношению к России, несмотря на сегодняшнюю войну против Украины. В частности, не видит своей вины в прежних пророссийских настроениях Берлина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для New York Times.

Издание пишет, что через 17 дней после ухода с поста канцлера в 2005 году Шредеру позвонил президент России Владимир Путин с предложение возглавить комитет акционеров Nord Stream, который отвечал за строительство первого подводного газопровода. Спустя 17 лет он остается таким же дерзким, как всегда.

"Я не виню себя… Это не мое дело", - прокомментировал он зависимость Германии от российского газа, которая позволила Путину давить на Европу, наполняя военную казну.

На вопрос о российских военных преступлениях в Буче он ответил, что они должны быть расследованы. При этом Шредер сомневается, что приказы исходили от самого Путина.

"Я думаю, что эта война была ошибкой, и я всегда так говорил. Что нам нужно сделать сейчас, так это установить мир как можно быстрее", - добавил он.

По данным NYT, с начала масштабного нападения на Украину в знак протеста подали в отставку все сотрудники парламентского офиса Шредера, включая руководителя его аппарата и спичрайтера с 20-летним стажем, которые работали с ним с тех пор, как он был канцлером.

Напомним, перед вторжением России он обвинял Украину в якобы "бряцанием оружием".

Также сообщалось, что Шредер якобы пытался убедить Путина остановить войну против Украины.

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