Шольц отклонил призыв Европарламента о санкциях против Шредера
Немецкий канцлер Олаф Шольц отклонил призыв Европейского парламента ввести санкции против экс-канцлера Герхарда Шредера. Накануне Европарламент принял резолюцию с призывом о санкциях за отказ уйти с руководящих должностей в российских энергетических компаниях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам Шольц, решение Бундестага лишить Шредера его офиса, который работал на средства налогоплательщиков, было последовательным и правильным. Но дальнейших санкций не будет.
"Я не думаю, что в данный момент что-то еще необходимо… Но было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих постов", - добавил Шольц.
Отметим, Шредер является членом совета директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть", а в феврале его также выдвинули в совет директоров "Газпрома".
После начала масштабного вторжения в Украину сотрудники его офиса в Берлине уволились в знак протеста против отказа уйти с высоких должностей. Предполагается, что Шредер сохранит свое ежемесячное пособие в размере 8300 евро.
Напомним, накануне Бундестаг лишил Шредера особых прав, а также решил закрыть бюро бывшего канцлера.
У президента Украины Владимира Зеленского заявили, что санкции ждут всех европейских политиков, которые лоббируют российские интересы.
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