Шрьодер йде з Ради директорів "Роснафти"

Колишній німецький канцлер Герхард Шрьодер йде з посади голови ради директорів російської нафтогазової компанії "Роснафта". Рішення прийнято на тлі критики з боку німецьких і західних політиків за підтримку президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза" .

Повідомляється, що Шрьодер заявив "про неможливість продовження своїх повноважень в раді директорів компанії". Крім того, раду директорів "Роснафти" залишив Маттіас Варніг - керуючий директор компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік-2".

За що критикують Шрьодера

Герхард Шрьодер є багаторічним соратником Володимира Путіна. Після завершення канцлерської каденції став працювати на російські газові компанії та лобіювати інтереси путінського режиму в Європі.

На тлі вторгнення Росію в Україну західний бізнес згорнув свою діяльність на російському ринку. Шрьодер же залишився головою ради директорів "Роснафти" і піддався критиці аж до закликів виключити його з лав Соціал-демократичної партії Німеччини.

При цьому сам колишній канцлер стверджує, що не бачить своєї провини в раніше проросійських настроях Берліна.