Шпильки під забороною? Лікар назвав безпечну висоту жіночих підборів

Жінкам рекомендується носити підбори висотою не більше 3-5 сантиметрів. Надмірно високі можуть призвести до порушень постави, болю в спині та проблем із суглобами.
Ортопед і хірург Ебоні Вінсент-Сліт розповів, що високі підбори є однією з найпоширеніших причин хронічного болю в стопах у жінок.
"Я регулярно лікую пацієнтів з невромами, бурситами, молоткоподібними пальцями, стресовими переломами та навіть артритом на ранній стадії, які були спричинені або погіршені тривалим носінням високих підборів", - сказав медик.
Найчастіше несприятливий результат виникає не від одноразового носіння підборів, а від накопиченого ефекту зносу, від років модного, але погано підібраного та незручного взуття.
За словами медика, висота підборів не повинна перевищувати 5 сантиметрів. Це висота, яка підтверджена дослідженнями, що базуються на доказах.
Носіння взуття з вищими підборами збільшує тиск на передню частину стопи на 76% порівняно з носінням взуття на плоскій підошві. З часом це призводить до хронічного болю та травм.
Структура та підтримка так само важливі, як і висота каблука. Вибираючи каблуки менш як 5 см, також зверніть увагу на носок, який має бути достатньо широким для комфорту.
Уникайте гострих "носків" взуття оскільки вони можуть спричинити бурсит та здавлення нервів.
Подолог Меріон Яу Харлі запропонувала кілька варіантів взуття, які краще підтримуватимуть ноги під час ходіння:
Один зі способів запобігти появі мозолів - це не купувати нове взуття занадто близько до запланованої події.
"Вводити нові туфлі на високих підборах потрібно дуже поступово. Носіння нової пари протягом тривалого часу без належного періоду підготовки може швидко призвести до появи болючих пухирів та утворення мозолів", - додав медик.
Також нове взуття варто розносити вдома. Якщо ви часто носите підбори, то варто придбати тонкі ортопедичні устілки.
