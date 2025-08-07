Шпильки під забороною? Лікар назвав безпечну висоту жіночих підборів

До яких проблем призводить носіння підборів

Ортопед і хірург Ебоні Вінсент-Сліт розповів, що високі підбори є однією з найпоширеніших причин хронічного болю в стопах у жінок.

"Я регулярно лікую пацієнтів з невромами, бурситами, молоткоподібними пальцями, стресовими переломами та навіть артритом на ранній стадії, які були спричинені або погіршені тривалим носінням високих підборів", - сказав медик.

Найчастіше несприятливий результат виникає не від одноразового носіння підборів, а від накопиченого ефекту зносу, від років модного, але погано підібраного та незручного взуття.

Ідеальна висота підборів

За словами медика, висота підборів не повинна перевищувати 5 сантиметрів. Це висота, яка підтверджена дослідженнями, що базуються на доказах.

Носіння взуття з вищими підборами збільшує тиск на передню частину стопи на 76% порівняно з носінням взуття на плоскій підошві. З часом це призводить до хронічного болю та травм.

Структура та підтримка так само важливі, як і висота каблука. Вибираючи каблуки менш як 5 см, також зверніть увагу на носок, який має бути достатньо широким для комфорту.

Уникайте гострих "носків" взуття оскільки вони можуть спричинити бурсит та здавлення нервів.

Подолог Меріон Яу Харлі запропонувала кілька варіантів взуття, які краще підтримуватимуть ноги під час ходіння:

підбори на платформі - це хороший варіант взуття, оскільки вони піднімають як п’яту, так і передню частину стопи. Така конструкція зменшує загальний нахил і значно зменшує навантаження на склепіння, подушечку стопи та литкові м’язи, часто забезпечуючи більшу стабільність завдяки збільшеній площі поверхні

блочні підбори та танкетки - вони пропонують ширшу, міцнішу основу порівняно зі шпильками. Також сприяють більш рівномірному розподілу ваги та зменшують тиск на подушечки стоп, що призводить до більшої стабільності та зменшення ризику викривлення щиколотки

моделі з ремінцями та надійним кріпленням - вибирайте туфлі на підборах із ремінцями навколо стопи, особливо товстіші навколо передньої частини стопи та щиколотки. Вони забезпечують важливу додаткову безпеку, запобігаючи ковзанню стопи вперед у взутті

взуття з відкритим носком - цей стиль дозволяє пальцям ніг рухатися вільніше та запобігає їхньому стисненню,, що призводить до меншого болю та дискомфорту

Як підготувати ноги до носіння підборів

Один зі способів запобігти появі мозолів - це не купувати нове взуття занадто близько до запланованої події.

"Вводити нові туфлі на високих підборах потрібно дуже поступово. Носіння нової пари протягом тривалого часу без належного періоду підготовки може швидко призвести до появи болючих пухирів та утворення мозолів", - додав медик.

Також нове взуття варто розносити вдома. Якщо ви часто носите підбори, то варто придбати тонкі ортопедичні устілки.