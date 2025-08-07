Шпильки под запретом? Врач назвал безопасную высоту женских каблуков

Женщинам рекомендуется носить каблуки высотой не более 3-5 сантиметров. Чрезмерно высокие могут привести к нарушениям осанки, боли в спине и проблемам с суставами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нuffpost.
Ортопед и хирург Эбони Винсент-Слит рассказал, что высокие каблуки являются одной из самых распространенных причин хронической боли в стопах у женщин.
"Я регулярно лечу пациентов с невромами, бурситами, молоткообразными пальцами, стрессовыми переломами и даже артритом на ранней стадии, которые были вызваны или ухудшены длительным ношением высоких каблуков", - сказал медик.
Чаще всего неблагоприятный результат возникает не от одноразового ношения каблуков, а от накопленного эффекта износа, от лет модной, но плохо подобранной и неудобной обуви.
По словам медика, высота каблука не должна превышать 5 сантиметров. Это высота, которая подтверждена исследованиями, основанными на доказательствах.
Ношение обуви с более высокими каблуками увеличивает давление на переднюю часть стопы на 76% по сравнению с ношением обуви на плоской подошве. Со временем это приводит к хронической боли и травмам.
Структура и поддержка так же важны, как и высота каблука. Выбирая каблуки менее 5 см, также обратите внимание на носок, который должен быть достаточно широким для комфорта.
Избегайте острых "носков" обуви поскольку они могут вызвать бурсит и сдавливание нервов.
Подолог Мэрион Яу Харли предложила несколько вариантов обуви, которые лучше будут поддерживать ноги во время ходьбы:
Один из способов предотвратить появление мозолей - это не покупать новую обувь слишком близко к запланированному событию.
"Вводить новые туфли на высоком каблуке нужно очень постепенно. Ношение новой пары в течение длительного времени без надлежащего периода подготовки может быстро привести к появлению болезненных волдырей и образованию мозолей", - добавил медик.
Также новую обувь стоит разносить дома. Если вы часто носите каблуки, то стоит приобрести тонкие ортопедические стельки.
