Шпигував за штабами Сил оборони та СБУ: російського агента засудили до 15 років тюрми

Суд призначив 15 років тюрми російському агенту, який збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних та західних регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Насамперед окупантів цікавили локації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Державної прикордонної служби у Харківській області та на Буковині.
Також зловмисник передавав загарбникам електронні координати ключових мостів та електропідстанцій в обох регіонах України.
Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника "на гарячому" під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об’єкта у Чернівцях у травні цього року.
Як встановило слідство, агентом виявився мешканець Чернівців, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету.
Після початку повномасштабної війни його дистанційно завербував кадровий співробітник Головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).
До уваги окупантів чоловік потрапив через свої антиукраїнські публікації у забороненій соцмережі "Однокласники".
Під час перебування у Харкові фігурант відслідковував дислокації українських блокпостів та фортифікаційних споруд у місті, а також передавав загарбникам геолокації місцевих енергооб’єктів.
Потім російський агент за вказівкою свого "куратора" з ГРУ повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів.
Але головною метою його поїздки було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом.
Для комунікації з російською спецслужбою її поплічник використовував анонімний месенджер.
Суд визнав ворожого агента винним за двома статтями Кримінального кодексу:
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали російських агентів, які коригували російський обстріл Києва 21 вересня.
Окрім того, затримали інформаторку російських спецслужб, яка передавала загарбникам дані про розташування українських військ у Донецькій області.
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