Шпионил за штабами Сил обороны и СБУ: российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд назначил 15 лет тюрьмы российскому агенту, который собирал разведданные о местоположениях Сил обороны и объектах критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В первую очередь оккупантов интересовали локации подразделений ВСУ, Службы безопасности и Государственной пограничной службы в Харьковской области и на Буковине.
Также злоумышленник передавал захватчикам электронные координаты ключевых мостов и электроподстанций в регионах Украины.
Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника "на горячем" во время проведения им скрытой фотофиксации военного объекта в Черновцах в мае этого года.
Как установило следствие, агентом оказался житель Черновцов, который в 2021 году переехал в Харьков и работал там техником по настройке интернета.
После начала полномасштабной войны его дистанционно завербовал кадровый сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ).
Во внимание оккупантов мужчина попал из-за своих антиукраинских публикаций в запрещенной соцсети "Одноклассники".
Во время пребывания в Харькове фигурант отслеживал дислокацию украинских блокпостов и фортификационных сооружений в городе, а также передавал захватчикам геолокации местных энергообъектов.
Затем российский агент по указанию своего "куратора" из ГРУ вернулся в Черновцы под видом посещения родственников.
Но главной целью его поездки было шпионство за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом.
Для коммуникации с российской спецслужбой ее приспешник использовал анонимный мессенджер.
Суд признал вражеского агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса:
Напомним, недавно правоохранители задержали российских агентов, которые корректировали российские обстрелы Киева 21 сентября.
Кроме того, задержали информатора российских спецслужб, который передавал захватчикам данные о расположении украинских войск в Донецкой области.
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