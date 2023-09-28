"Наводила" удари по позиціях ЗСУ під Бахмутом. СБУ затримала російську інформаторку

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка передавала окупантам інформацію про розташування українських військ у Донецькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, найбільше агресора цікавили дані про місця базування та напрямки руху українських захисників, які залучені до контрнаступальних операцій у районі Бахмута.

Слідством встановлено, що зловмисниця передала загарбникам координати тимчасової дислокації та руху десантних підрозділів ЗСУ у напрямку передової.

Співробітники СБУ своєчасно викрили цей факт та поінформували командування українських військ про можливі загрози з боку агресора. Це дозволило провести комплексні заходи для убезпечення Сил оборони за вказаними локаціями.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась мешканка прифронтового міста Костянтинівка.

Фігурантка періодично публікувала на прокремлівських інтернет-ресурсах інформацію про переміщення українських захисників на Донеччині. Саме у такий спосіб російські спецслужби намагалися отримували розвіддані.

Для збору інформації ворожа поплічниця обходила місцевість та приховано спостерігала за переправленням військової техніки ЗСУ. Отримані відомості викладала у вигляді текстових повідомлень у проросійський Telegram-канал.

Під час обшуків у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами її листування з агресором.

Фото: СБУ затримала російську інформаторку, яка наводила удари по позиціях ЗСУ під Бахмутом (t.me/SBUkr)

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Інформатори РФ в Україні

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала ворожого інформатора зі Слов'янська, який збирав для загарбників розвіддані про дислокацію Сил оборони на території міста.

Також раніше правоохоронці викрили агента РФ, який збирав дані про ППО під Одесою. Також зрадник хотів "зламати" телефон військової задля розвідданих.

Пізніше Служба безпеки України затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка брала участь у підготовці нової серії повітряних атак країни-агресора на Одеську область.