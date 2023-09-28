Шпигував за штабами Сил оборони та СБУ: російського агента засудили до 15 років тюрми

Суд призначив 15 років тюрми російському агенту, який збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних та західних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Насамперед окупантів цікавили локації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Державної прикордонної служби у Харківській області та на Буковині.

Також зловмисник передавав загарбникам електронні координати ключових мостів та електропідстанцій в обох регіонах України.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника "на гарячому" під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об’єкта у Чернівцях у травні цього року.

Як встановило слідство, агентом виявився мешканець Чернівців, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету.

Після початку повномасштабної війни його дистанційно завербував кадровий співробітник Головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

До уваги окупантів чоловік потрапив через свої антиукраїнські публікації у забороненій соцмережі "Однокласники".

Під час перебування у Харкові фігурант відслідковував дислокації українських блокпостів та фортифікаційних споруд у місті, а також передавав загарбникам геолокації місцевих енергооб’єктів.

Потім російський агент за вказівкою свого "куратора" з ГРУ повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів.

Але головною метою його поїздки було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом.

Для комунікації з російською спецслужбою її поплічник використовував анонімний месенджер.

Суд визнав ворожого агента винним за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали російських агентів, які коригували російський обстріл Києва 21 вересня.

Окрім того, затримали інформаторку російських спецслужб, яка передавала загарбникам дані про розташування українських військ у Донецькій області.

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