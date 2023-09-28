Шпионил за штабами Сил обороны и СБУ: российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд назначил 15 лет тюрьмы российскому агенту, который собирал разведданные о местоположениях Сил обороны и объектах критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

В первую очередь оккупантов интересовали локации подразделений ВСУ, Службы безопасности и Государственной пограничной службы в Харьковской области и на Буковине.

Также злоумышленник передавал захватчикам электронные координаты ключевых мостов и электроподстанций в регионах Украины.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника "на горячем" во время проведения им скрытой фотофиксации военного объекта в Черновцах в мае этого года.

Как установило следствие, агентом оказался житель Черновцов, который в 2021 году переехал в Харьков и работал там техником по настройке интернета.

После начала полномасштабной войны его дистанционно завербовал кадровый сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ).

Во внимание оккупантов мужчина попал из-за своих антиукраинских публикаций в запрещенной соцсети "Одноклассники".

Во время пребывания в Харькове фигурант отслеживал дислокацию украинских блокпостов и фортификационных сооружений в городе, а также передавал захватчикам геолокации местных энергообъектов.

Затем российский агент по указанию своего "куратора" из ГРУ вернулся в Черновцы под видом посещения родственников.

Но главной целью его поездки было шпионство за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом.

Для коммуникации с российской спецслужбой ее приспешник использовал анонимный мессенджер.

Суд признал вражеского агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, недавно правоохранители задержали российских агентов, которые корректировали российские обстрелы Киева 21 сентября.

Кроме того, задержали информатора российских спецслужб, который передавал захватчикам данные о расположении украинских войск в Донецкой области.

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