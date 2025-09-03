Шпигував за летовищами та ППО в центрі України: затримано російского агента

Контррозвідка затримала російського агента, який шпигував у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Він готував нові повітряні удари РФ по цих регіонах.

Основним завданням коригувальника було виявлення оперативних летовищ Сил оборони та засобів протиповітряної оборони з подальшою передачею координат ворогу.

Вербування через Telegram

Завербованим агентом виявився 18-річний студент технічного коледжу з Полтавщини. Російські спецслужби вийшли на нього після того, як юнак шукав "легкі заробітки" у Telegram-каналах.

Щоб зібрати розвіддані, він подорожував центральними регіонами України, таємно фотографував потенційні цілі й наслідки ворожих обстрілів.

У разі виявлення авіаційного об’єкта агент мав встановити навколо нього "маячки" з віддаленим доступом для окупантів.

За допомогою таких пристроїв Росія розраховувала відстежувати наявність авіабаз та дислокацію мобільних вогневих груп ППО, по яких планували завдати ударів.

Однак співробітники СБУ завчасно викрили шпигуна та затримали його ще до встановлення обладнання.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами контактів із куратором, а також міні-відеокамери, призначені для коригування повітряних атак РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. Шпигун перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: російський агент шукав летовища та ППО в центрі України (СБУ)