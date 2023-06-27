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Шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою: російського інформатора засудили до 10 років тюрми

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Вівторок 27 червня 2023 17:12
Шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою: російського інформатора засудили до 10 років тюрми Ілюстративне фото: російського інформатора засудили до 10 років тюрми (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Суд засудив до 10 років тюремного ув’язнення російського інформатора, який передавав окупантам місця дислокації та переміщення Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що зловмисник намагався виявити та "злити" росіянам місця дислокації особового складу ЗСУ, а також артилерійські позиції та логістичні шляхи українських військ на Авдіївському напрямку.

Правоохоронці затримали інформатора у лютому цього року під час контрдиверсійних заходів. За матеріалами СБУ суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення.

Як встановило розслідування, зловмисником виявився мешканець Мирнограда.

Наприкінці 2022 року його залучив до негласної співпраці проти України представник підконтрольного загарбникам "розвідуправління ДНР".

У поле зору окупантів чоловік потрапив через свою активність в російських соцмережах, де після початку повномасштабної війни публікував антиукраїнські коментарі.

Інформатор обходив прифронтову територію Покровського району та приховано фіксував локації українських захисників.

Зібрані відомості переправляв на тимчасово окуповану частину Донецької області через Telegram.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Нагадаємо, жителя Миколаївської області, який здавав окупантам позиції українських військових, засудили до 8 років в'язниці.

Окрім того, правоохоронці затримали ворожого інформатора, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС.

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Служба безпеки України Авдіївка
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