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Шпионил за артиллерией ВСУ под Авдеевкой: российского информатора приговорили к 10 годам тюрьмы

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Вторник 27 июня 2023 17:12
Шпионил за артиллерией ВСУ под Авдеевкой: российского информатора приговорили к 10 годам тюрьмы Иллюстративное фото: российского информатора приговорили к 10 годам тюрьмы (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд приговорил к 10 годам тюремного заключения российского информатора, который передавал оккупантам места дислокации и перемещения Сил обороны на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что злоумышленник пытался выявить и слить россиянам места дислокации личного состава ВСУ, а также артиллерийские позиции и логистические пути украинских войск на Авдеевском направлении.

Правоохранители задержали информатора в феврале этого года во время контрдиверсионных мер. По материалам СБУ, суд назначил ему 10 лет тюремного заключения.

Как установило расследование, злоумышленником оказался житель Мирнограда.

В конце 2022 года его привлек к негласному сотрудничеству против Украины представитель подконтрольного захватчикам "разведуправления ДНР".

В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за своей активности в российских соцсетях, где после начала полномасштабной войны публиковал антиукраинские комментарии.

Информатор обходил прифронтовую территорию Покровского района и скрыто фиксировал локацию украинских защитников.

Собранные сведения переправлялся на временно оккупированную часть Донецкой области через Telegram.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Напомним, жителя Николаевской области, который сдавал оккупантам позиции украинских военных, приговорили к 8 годам тюрьмы.

Кроме того, правоохранители задержали вражеского информатора, который собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС.

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Служба безопасности Украины Авдеевка
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