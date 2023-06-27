Шпионил за артиллерией ВСУ под Авдеевкой: российского информатора приговорили к 10 годам тюрьмы
Суд приговорил к 10 годам тюремного заключения российского информатора, который передавал оккупантам места дислокации и перемещения Сил обороны на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что злоумышленник пытался выявить и слить россиянам места дислокации личного состава ВСУ, а также артиллерийские позиции и логистические пути украинских войск на Авдеевском направлении.
Правоохранители задержали информатора в феврале этого года во время контрдиверсионных мер. По материалам СБУ, суд назначил ему 10 лет тюремного заключения.
Как установило расследование, злоумышленником оказался житель Мирнограда.
В конце 2022 года его привлек к негласному сотрудничеству против Украины представитель подконтрольного захватчикам "разведуправления ДНР".
В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за своей активности в российских соцсетях, где после начала полномасштабной войны публиковал антиукраинские комментарии.
Информатор обходил прифронтовую территорию Покровского района и скрыто фиксировал локацию украинских защитников.
Собранные сведения переправлялся на временно оккупированную часть Донецкой области через Telegram.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).
Напомним, жителя Николаевской области, который сдавал оккупантам позиции украинских военных, приговорили к 8 годам тюрьмы.
Кроме того, правоохранители задержали вражеского информатора, который собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС.
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