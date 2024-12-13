Шпигували під виглядом "квест-гри": СБУ затримала неповнолітніх російських агентів

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили дві агентурні групи, сформовані російськими спецслужбами, у Харкові. До них були залучені підлітки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Групи складалися з неповнолітніх віком 15-16 років.

Зазначається, російські куратори використовували нову технологію для вербування молоді, маскуючи шпигунство під "квест-гру".

Під час виконання завдань діти отримували геолокації та інструкції через анонімні чати.

Повідомляється, що їхніми обов’язками були фотографування об’єктів, зокрема українських систем ППО, і передача детальної інформації кураторам із ФСБ.

В СБУ зазначили, що отримані розвіддані використовувалися росіянами для організації повітряних атак на Харків.

Окрім збору розвідданих, учасники агентурних груп отримували завдання підпалювати трансформатори, що забезпечували залізничну логістику для українських військових на сході.

СБУ затримала всіх учасників груп під час виконання чергового завдання. Організатору однієї з груп вже повідомлено про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 КК України). Він перебуває під вартою та може отримати довічне ув’язнення.

Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)

Також встановлено особу "зв’язкового", який координував діяльність груп.

Ним виявився співробітник поліції Краснодарського краю РФ, що працював на ФСБ. Повідомляється, що йому готують заочну підозру за тією ж статтею.

Фото: російський "координатор" (t.me SBUkr)

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала послідовника партії Шарія у Києві.