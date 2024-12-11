Коригував ворожі обстріли під Слов’янськом: СБУ затримала агента російської розвідки

Служба безпеки України викрила і затримала 39-річного мешканця Донецької області, який шпигував для російської воєнної розвідки (ГРУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Зловмисник збирав розвіддані про позиції української артилерії та блокпостів на Слов’янському напрямку, щоб коригувати ворожі удари.

За даними слідства, чоловіка завербували через соціальні мережі.

Повідомляється, що його завданням було фіксувати місця дислокації артилерії ЗСУ та передавати інформацію "зв’язковому" - колишньому мешканцю Лимана, що приєднався до окупантів після захоплення міста та наразі воює на східному фронті з боку РФ.

Зазначається, що агент пересувався місцевістю, приховано фіксував оборонні позиції ЗСУ та звітував росіянам. Після обстрілів він проводив дорозвідку, допомагаючи ворогу планувати повторні удари.

СБУ затримала зрадника під час передачі даних агресору. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами шпигунської діяльності.

Зловмиснику висунули підозру у скоєнні державної зради в умовах воєнного стану (ст. 111-2 Кримінального кодексу України).

Відомо, що йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)

Також у Донецькій області було викрито пенсіонерку, яка теж передавала окупантам дані про позиції ЗСУ. Вона обходила прифронтові райони, фіксувала розташування укріплень та вогневих позицій українських захисників. Окрім цього, жінка передавала дані про наслідки російських обстрілів, допомагаючи ворогу у плануванні наступу на Донецьку область та коригуючи його удари.