Закликав до перевороту в Україні. СБУ затримала послідовника партії Шарія
Служба безпеки України (СБУ) затримала у Києві послідовника забороненої партії проросійського пропагандиста Анатолія Шарія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Згідно з даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про Сергія Шевчука.
Що сталось
"За даними слідства, фігурант був послідовником забороненої партії Шарія і координував свою підривну діяльність із представниками першої "двадцятки" прокремлівської політсили", - пише СБУ.
Для поширення деструктивного контенту затриманий використовував свої Telegram, а також Youtube-канали. Зокрема й інші соціальні мережі із загальною аудиторією майже 20 тисяч користувачів.
Фото: СБУ затримала послідовника партії Шарія (ssu.gov.ua)
Слідство встановило, що фігурант отримував замовлення на поширення тих, чи інших тем від підконтрольних Шарію пропагандистів. Останні ж втекли за кордон й проводять інформаційні диверсії на замовлення російських спецслужб.
"Відповідні інструкції надходили у вигляді "редакційних завдань" через анонімні чати у месенджерах", - додає СБУ.
Під час обшуків у помешканні затриманого було вилучено:
- ноутбук, мобільний телефон;
- членські картки "партії Шарія";
- проросійську літературу;
- наркотики.
Що загрожує
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України - публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.
Підозрюваному загрожує тюрма з конфіскацією майна.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у квітні СБУ затримала соратницю Шарія, яка намагалася зірвати мобілізацію до Збройних сил України (ЗСУ).
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