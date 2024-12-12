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Закликав до перевороту в Україні. СБУ затримала послідовника партії Шарія

Четвер 12 грудня 2024 10:32
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Закликав до перевороту в Україні. СБУ затримала послідовника партії Шарія Фото: СБУ затримала послідовника партії Шарія (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Служба безпеки України (СБУ) затримала у Києві послідовника забороненої партії проросійського пропагандиста Анатолія Шарія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Згідно з даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про Сергія Шевчука.

Що сталось

"За даними слідства, фігурант був послідовником забороненої партії Шарія і координував свою підривну діяльність із представниками першої "двадцятки" прокремлівської політсили", - пише СБУ.

Для поширення деструктивного контенту затриманий використовував свої Telegram, а також Youtube-канали. Зокрема й інші соціальні мережі із загальною аудиторією майже 20 тисяч користувачів.

Фото: СБУ затримала послідовника партії Шарія (ssu.gov.ua)

Слідство встановило, що фігурант отримував замовлення на поширення тих, чи інших тем від підконтрольних Шарію пропагандистів. Останні ж втекли за кордон й проводять інформаційні диверсії на замовлення російських спецслужб.

"Відповідні інструкції надходили у вигляді "редакційних завдань" через анонімні чати у месенджерах", - додає СБУ.

Під час обшуків у помешканні затриманого було вилучено:

  • ноутбук, мобільний телефон;
  • членські картки "партії Шарія";
  • проросійську літературу;
  • наркотики.

Що загрожує

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України - публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

Підозрюваному загрожує тюрма з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у квітні СБУ затримала соратницю Шарія, яка намагалася зірвати мобілізацію до Збройних сил України (ЗСУ).

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Служба безпеки України Анатолій Шарій Київ
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