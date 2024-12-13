Шпионили под видом "квест-игры": СБУ задержала несовершеннолетних российских агентов

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили две агентурные группы, сформированные российскими спецслужбами, в Харькове. К ним были привлечены подростки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Группы состояли из несовершеннолетних в возрасте 15-16 лет.

Отмечается, российские кураторы использовали новую технологию для вербовки молодежи, маскируя шпионаж под "квест-игру".

Во время выполнения заданий дети получали геолокации и инструкции через анонимные чаты.

Сообщается, что их обязанностями были фотографирование объектов, в частности украинских систем ПВО, и передача детальной информации кураторам из ФСБ.

В СБУ отметили, что полученные разведданные использовались россиянами для организации воздушных атак на Харьков.

Кроме сбора разведданных, участники агентурных групп получали задание поджигать трансформаторы, которые обеспечивали железнодорожную логистику для украинских военных на востоке.

СБУ задержала всех участников групп во время выполнения очередного задания. Организатору одной из групп уже сообщено о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 УК Украины). Он находится под стражей и может получить пожизненное заключение.

Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)

Также установлена личность "связного", который координировал деятельность групп.

Им оказался сотрудник полиции Краснодарского края РФ, работавший на ФСБ. Сообщается, что ему готовят заочное подозрение по той же статье.

Фото: российский "координатор" (t.me SBUkr)

Напомним, недавно СБУ задержала последователя партии Шария в Киеве.