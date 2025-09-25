Шпигувала за ЗСУ на одному з найважливіших напрямків фронту: СБУ затримала агентку РФ

За інформацією СБУ, росіяни планували використати інформацію від цієї коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення.

Деталі справи

Як встановило розслідування, 23-річна місцева мешканка, яка раніше потрапила у поле зору ворога під час тимчасової окупації громади, відновила контакти з російськими спецслужбами у травні цього року.

В обмін на "легкі заробітки" жінка отримала завдання збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової.

"Для цього фігурантка обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об’єкти, в яких, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони", - розповіли у відомстві.

Під час затримання СБУ вилучила смартфон із скріншотами гугл-карт, де агентка позначала потенційні "цілі" для атак рашистів.

Що загрожує

Правоохоронці повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Агентка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: на Харківщині затримано агентку РФ (t.me/SBUkr)