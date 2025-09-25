Шпигувала за ЗСУ на одному з найважливіших напрямків фронту: СБУ затримала агентку РФ

СБУ затримала російську агентку у Харківській області, яка шпигувала за позиціями Сил оборони на одному з найважливіших напрямків фронту - Ізюмському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За інформацією СБУ, росіяни планували використати інформацію від цієї коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення.
Як встановило розслідування, 23-річна місцева мешканка, яка раніше потрапила у поле зору ворога під час тимчасової окупації громади, відновила контакти з російськими спецслужбами у травні цього року.
В обмін на "легкі заробітки" жінка отримала завдання збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової.
"Для цього фігурантка обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об’єкти, в яких, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони", - розповіли у відомстві.
Під час затримання СБУ вилучила смартфон із скріншотами гугл-карт, де агентка позначала потенційні "цілі" для атак рашистів.
Правоохоронці повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).
Агентка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно у Донецькій області СБУ затримала агента ФСБ. Він збирав координати українських військових поблизу Костянтинівки, щоб підготувати наступальні дії окупантів.
Раніше контррозвідка СБУ затримала агента російської розвідки, який збирав дані про позиції ЗСУ на Покровському напрямку для підготовки ворожого наступу з використанням авіабомб і артилерії.
Вчора стало відомо про затримання медбрата лікарні, який працював на російські спецслужби та коригував удари по Херсону та його околицям. Медику загрожує до 12 років тюрми.