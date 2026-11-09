Шпигунський скандал навколо Nvidia: чому роман CEO зацікавив розвідку США

Роман із наслідками для глобального ринку ШІ

Скандал навколо 63-річного засновника Nvidia вийшов далеко за межі звичайних корпоративних інтриг.

Дженсен Хуанг надіслав офіційне звернення до працівників та ради директорів, у якому вибачився перед родиною і колегами за зраду дружині. Компанія також зробила офіційну заяву.

За даними секретної записки розвідки США, виконавча директорка Megaspeed Еліс Хуанг, з якою у керівника Nvidia був роман, мала збирати конфіденційні дані про технологічні розробки.

При цьому Nvidia залишається ключовим постачальником мікросхем для всього глобального ринку ШІ, оцінюваного у сотні мільярдів доларів.

У раді директорів заявили, що наразі немає доказів витоку технологічних розробок Nvidia або загрози національній безпеці США. Дженсен Хуанг підтримав проведення перевірки та співпрацює з тими, хто її проводить.

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Обхід санкцій та зв'язки з Пекіном

Підозри американських спецслужб пов’язані з діяльністю компанії Megaspeed, де раніше працювала Еліс Хуанг. Вона виросла з китайського ігрового бізнесу й стала найбільшим покупцем чипів Nvidia у Південно-Східній Азії, придбавши обладнання компанії приблизно на 2 млрд доларів.

Журналісти з'ясували, що:

Megaspeed могла допомагати Китаю обходити експортні обмеження США шляхом перепродажу чипів або надання віддаленого доступу до них.

Інша китайська фірма, New Matrix, яка мала дозвіл Міністерства торгівлі США на купівлю чіпів Nvidia, виявилася "порожньою підставною структурою".

Президент США Дональд Трамп отримав перші звітні дані від розвідки про можливе стеження за Хуангом ще торік.

Офіційний Пекін назвав усі звинувачення безпідставними наклепами, проте сенатори та члени Палати представників США вже вимагають закритого брифінгу з керівництвом Nvidia.

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Чи втримається Дженсен Хуанг на чолі компанії?

Експерти з корпоративного управління оцінюють шанси Хуанга зберегти посаду як 50 на 50.

Головна проблема полягає у тому, що в Nvidia практично відсутня пряма наступність: бізнес-структура побудована максимально пласко, а понад 60 топменеджерів підпорядковані особисто CEO.

Серед ключових факторів ризику для Nvidia виділяють:

Фінансові зобов'язання. Nvidia виступає не лише постачальником, а й інвестором для стартапів OpenAI, Anthropic та xAI, а також гарантом за угодами на понад 500 млрд доларів.

Втрата довіри. Необачність керівника такого рівня викликає занепокоєння у партнерів та уряду США.

Відсутність контрольного пакета. На відміну від інших засновників IT-гігантів, Хуанг не має спеціальних акцій із суперголосуванням, що робить його вразливим до рішення ради директорів.

Попри розслідування, Дженсен Хуанг продовжує виконувати свої обов’язки. З усім тим, аналітики очікують, що йому доведеться передати частину операційного управління колегам, аби зберегти стабільність ринку перед майбутнім фінансовим звітом компанії.