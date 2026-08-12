ua en ru
Ср, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

ШІ-агенти стануть дешевшими: NVIDIA створила модель на 30 мільярдів параметрів

13:14 12.08.2026 Ср
2 хв
Новинка автоматизує рутинні процеси та працюватиме навіть на ПК
aimg Ольга Завада
ШІ-агенти стануть дешевшими: NVIDIA створила модель на 30 мільярдів параметрів NVIDIA презентувала швидкий ШІ Nemotron (фото: NVIDIA)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

NVIDIA планує зробити ШІ-агентів дешевшими. Нова відкрита модель Nemotron 3.5 Lightning розрахована на швидке виконання завдань без зайвих витрат обчислювальних ресурсів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NVIDIA.

Архітектура та продуктивність

Модель має 30 мільярдів параметрів, проте завдяки архітектурі Mixture-of-Experts активує лише 3 мільярди для кожного токена.

Це дозволяє досягти потужності великої системи при витратах ресурсів, характерних для значно менших моделей.

Основні показники та можливості новинки:

  • Швидкість генерації у 4 рази вища порівняно з аналогами такого ж розміру,
  • Точність досягає 86 відсотків на тесті PinchBench,
  • Швидкість виконання 10000 завдань на 30 відсотків вища за показники Qwen3.6 35B,
  • Підтримка технології speculative decoding для прискореної перевірки токенів,
  • Спеціальний формат квантування NVFP4 для швидкої роботи на чіпах Blackwell, Hopper та Ampere.

Корисні фішки

У сучасній розробці все частіше застосовують систему з кількох моделей. Великі нейромережі, такі як Nemotron 3 Ultra, відповідають за планування та складні рішення.

У той же час Nemotron 3.5 Lightning бере на себе повторювані операції - перевірку результатів, виконання команд та форматування даних.

Для автоматичного перенаправлення завдань NVIDIA випустила бібліотеку NeMo Switchyard. Вона аналізує складність запиту та відправляє прості інструкції меншій нейромережі.

Розробники зазначають, що це суттєво економить обчислювальні ресурси.

Читайте більше: Nvidia запускає ШІ на Місяць: ровери навчаться діяти без команд із Землі

Навчання, налаштування та екосистема

Нова модель оптимізована під популярні середовища OpenClaw та Hermes Agent і підтримує безпековий стек NVIDIA NemoClaw.

Вона піддається швидшому та дешевшому доначанню за допомогою інструментів NeMo Automodel або NeMo Megatron Bridge.

У комплекті також постачається відкритий датасет Nemotron-RL Agentic Terminal Pivot для підготовки ШІ-кодерів.

Пристрій можна запускати локально на платформах DGX Spark, Jetson, а також на ПК з відеокартами GeForce RTX 5090. Код, вагові коефіцієнти та датасети відкриті за ліцензією OpenMDW-1.1.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект
Новини
Унікальна операція: ракети "Нептун" та дрони "Паляниця" уразили військову базу у Новоросійську
Унікальна операція: ракети "Нептун" та дрони "Паляниця" уразили військову базу у Новоросійську
Аналітика
"Ми не змарнували історичний шанс": інтерв'ю з фундатором Незалежності Іваном Зайцем
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна "Ми не змарнували історичний шанс": інтерв'ю з фундатором Незалежності Іваном Зайцем