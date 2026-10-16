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У 5 разів швидша за аналоги: NVIDIA випустила потужну модель ШІ для ПК

17:32 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Ольга Завада
У 5 разів швидша за аналоги: NVIDIA випустила потужну модель ШІ для ПК NVIDIA представила сімейство Nemotron 3.5 (колаж: РБК-Україна)
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NVIDIA представила три нові відкриті моделі сімейства Nemotron 3.5, призначені для запуску автономних ШІ-агентів. Розробники зможуть розгортати їх на кастомній інфраструктурі компаній або навіть на звичайному ПК.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.

Флагманська ШІ-модель для складних завдань

Центральним релізом стала мультимодальна модель Nemotron 3.5 Super VL зі 120 мільярдами параметрів.

Вона створена для аналізу візуальних даних, роботи з документами та виконання багатокрокових робочих процесів за допомогою зовнішніх інструментів.

Ключові особливості Super VL

Висока швидкість: за даними NVIDIA, модель виконує завдання у 5 разів швидше, ніж конкуренти у своєму класі.

Точність: за показниками аналізу та міркувань нейромережа наближається до найбільших моделей компанії, маючи при цьому лише п'яту частину їхніх параметрів.

Навчання: модель пройшла тренування на 26 трильйонах токенів і підтримує донавчання через фреймворк NVIDIA NeMo.

Meet NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL Our new open model combines reasoning and tool use with text, image, document, and video understanding for long-running AI agents. 120B total parameters with 12B active

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