Глава Nvidia зізнався у зраді дружині з китаянкою: Трамп його підтримав

Глава американської технологічної компанії Nvidia Дженсен Хуанг зізнався у зраді дружині з жінкою, яку спецслужби США підозрюють у зв'язках із китайською розвідкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Після цього президент США Дональд Трамп публічно підтримав керівника компанії та заявив, що той має залишитися на своїй посаді.

Історія скандалу

63-річний Дженсен Хуанг зізнався у невірності дружині у зверненні до співробітників компанії. Він вибачився перед сім'єю та колегами, взявши на себе відповідальність за те, що сталося.

"Я зрадив своїй дружині. Мої вчинки завдали біль їй та нашим дітям. Моєму вчинку немає виправдання. Я глибоко жалкую", - написав Хуанг.

Він також звернувся до дружини та сім'ї, заявивши, що любить їх і сподівається згодом повернути втрачену довіру.

Визнання прозвучало на тлі повідомлень про те, що жінка, з якою у Хуанга були стосунки, могла працювати на китайську розвідку.

Йдеться про Еліс Хуангі - громадянку Китаю та колишню керівницю сінгапурської технологічної компанії Megaspeed International. За даними американських спецслужб, вона могла збирати інформацію про главу Nvidia для Пекіна.

При цьому Дженсен Хуанг не назвав жінку у своєму зверненні та окремо не прокоментував передбачувані зв'язки з китайською розвідкою.

Реакція Трампу

Трамп назвав Дженсена Хуанга "прекрасною людиною" після скандалу і сказав, що він має залишитися керівником Nvidia.

"Я не розмовляв з ним про це", - сказав Трамп журналістам у неділю перед поверненням до Вашингтона.

"Я просто знаю, що він чудова людина, але ніколи не знаєш, що відбувається", - додав він.

Президент США також не виключив, що візьме Хуанга із собою у робочу поїздку до Азії.

"Я не чув, що він зробив щось погане", – сказав американський лідер.