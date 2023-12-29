Похоже на взрывы: в Севастополе была слышна серия "звуков" у Казачьей бухты

В Севастополе было слышно восемь звуков, похожих на взрывы. Это произошло возле Казачьей бухты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" в Telegram .

"В Севастополе раздалось восемь громких звуков, похожих на взрывы или залпы артиллерии, сообщает наш корреспондент", - говорится в сообщении.

Согласно ему, первые четыре таких звука было слышно в 12:06 по местному времени. Через несколько минут прозвучало еще четыре.

"Корреспондент уточняет, что звуки доносятся ориентировочно из района Казачьей бухты. В местных Телеграм-каналах также пишут о громких звуках в городе", - отмечают в издании.

Российские власти и военные РФ ситуацию не комментируют. Обучение в настоящее время анонсировано не было.