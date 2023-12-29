ua en ru
Пт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Похоже на взрывы: в Севастополе была слышна серия "звуков" у Казачьей бухты

Севастополь, Пятница 29 декабря 2023 11:51
UA EN RU
Похоже на взрывы: в Севастополе была слышна серия "звуков" у Казачьей бухты Фото: взрывы в Севастополе 29 декабря возле Казачьей бухты (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

В Севастополе было слышно восемь звуков, похожих на взрывы. Это произошло возле Казачьей бухты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" в Telegram.

"В Севастополе раздалось восемь громких звуков, похожих на взрывы или залпы артиллерии, сообщает наш корреспондент", - говорится в сообщении.

Согласно ему, первые четыре таких звука было слышно в 12:06 по местному времени. Через несколько минут прозвучало еще четыре.

"Корреспондент уточняет, что звуки доносятся ориентировочно из района Казачьей бухты. В местных Телеграм-каналах также пишут о громких звуках в городе", - отмечают в издании.

Российские власти и военные РФ ситуацию не комментируют. Обучение в настоящее время анонсировано не было.

Взрывы в Крыму

На севере временно оккупированного Крыма в районе Красноперекопска (Яны Капу, административный центр Перекопского района) ночью, 28 декабря, раздались взрывы. Серия взрывов прогремела примерно в час ночи.

Кроме этого, около половины двенадцатого ночи сообщалось о взрывах в оккупированном Севастополе в районе бухты. В ТГ-каналах рассказывали о четырех-пяти взрывах.

Вчера мы сообщали о том, что во временно оккупированном Крыму, в Красноперекопске, раздалось 5 взрывов за несколько минут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Севастополь Крим
NEWS
Роддом, жилые дома, ТЦ. Украина под массированным ударом: что известно на этот момент
Роддом, жилые дома, ТЦ. Украина под массированным ударом: что известно на этот момент
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году