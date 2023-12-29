Похоже на взрывы: в Севастополе была слышна серия "звуков" у Казачьей бухты
В Севастополе было слышно восемь звуков, похожих на взрывы. Это произошло возле Казачьей бухты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" в Telegram.
"В Севастополе раздалось восемь громких звуков, похожих на взрывы или залпы артиллерии, сообщает наш корреспондент", - говорится в сообщении.
Согласно ему, первые четыре таких звука было слышно в 12:06 по местному времени. Через несколько минут прозвучало еще четыре.
"Корреспондент уточняет, что звуки доносятся ориентировочно из района Казачьей бухты. В местных Телеграм-каналах также пишут о громких звуках в городе", - отмечают в издании.
Российские власти и военные РФ ситуацию не комментируют. Обучение в настоящее время анонсировано не было.
Взрывы в Крыму
На севере временно оккупированного Крыма в районе Красноперекопска (Яны Капу, административный центр Перекопского района) ночью, 28 декабря, раздались взрывы. Серия взрывов прогремела примерно в час ночи.
Кроме этого, около половины двенадцатого ночи сообщалось о взрывах в оккупированном Севастополе в районе бухты. В ТГ-каналах рассказывали о четырех-пяти взрывах.
Вчера мы сообщали о том, что во временно оккупированном Крыму, в Красноперекопске, раздалось 5 взрывов за несколько минут.
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