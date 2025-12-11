Схоже на початок війни: в США сенатори розкритикували захоплення венесуельського танкера

В США сенатори піддали критиці захоплення американськими військовими венесуельського танкера та заяви президента Дональда Трампа з цього приводу. Дії Білого дому прирівняли до проголошення війни.

Критика "прилетіла" Трампу з обох сторін - як від сенаторів-демократів, так і від сенаторів з його Республіканської партії. Зокрема сенатор-республіканець Ренд Пол прирівняв дії США до проголошення війни Венесуелі.

" Це дуже схоже на початок війни... Це не завдання американського уряду - шукати монстрів по всьому світу, шукати супротивників і розпочинати війни", - сказав він у коментарі ЗМІ.

Сенатори від Демократичної партії також висловили стурбованість діями адміністрації Трампа, зазначаючи, що це може лише посилити напруженість між двома країнами. Сенатор-демократ Кріс Кунс заявив, що усі деталі інциденту поки що не розголошувалися, але політик " серйозно стурбований тим, що Трамп втягує нас у війну з Венесуелою".