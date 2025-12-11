Похоже на начало войны: в США сенаторы раскритиковали захват венесуэльского танкера

В США сенаторы подвергли критике захват американскими военными венесуэльского танкера и заявления президента Дональда Трампа по этому поводу. Действия Белого дома приравняли к провозглашению войны.

Критика "прилетела" Трампу с обеих сторон - как от сенаторов-демократов, так и от сенаторов из его Республиканской партии. В частности сенатор-республиканец Рэнд Пол приравнял действия США к объявлению войны Венесуэле.

" Это очень похоже на начало войны... Это не задача американского правительства - искать монстров по всему миру, искать противников и начинать войны", - сказал он в комментарии СМИ.

Сенаторы от Демократической партии также выразили обеспокоенность действиями администрации Трампа, отмечая, что это может лишь усилить напряженность между двумя странами. Сенатор-демократ Крис Кунс заявил, что все детали инцидента пока не разглашались, но политик " серьезно обеспокоен тем, что Трамп втягивает нас в войну с Венесуэлой".