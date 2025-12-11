ua en ru
Похоже на начало войны: в США сенаторы раскритиковали захват венесуэльского танкера

США, Четверг 11 декабря 2025 09:11
Похоже на начало войны: в США сенаторы раскритиковали захват венесуэльского танкера
Автор: Антон Корж

В США сенаторы подвергли критике захват американскими военными венесуэльского танкера и заявления президента Дональда Трампа по этому поводу. Действия Белого дома приравняли к провозглашению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания The Hill.

Критика "прилетела" Трампу с обеих сторон - как от сенаторов-демократов, так и от сенаторов из его Республиканской партии. В частности сенатор-республиканец Рэнд Пол приравнял действия США к объявлению войны Венесуэле.

"Это очень похоже на начало войны... Это не задача американского правительства - искать монстров по всему миру, искать противников и начинать войны", - сказал он в комментарии СМИ.

Сенаторы от Демократической партии также выразили обеспокоенность действиями администрации Трампа, отмечая, что это может лишь усилить напряженность между двумя странами. Сенатор-демократ Крис Кунс заявил, что все детали инцидента пока не разглашались, но политик "серьезно обеспокоен тем, что Трамп втягивает нас в войну с Венесуэлой".

Кунс добавил, что детального брифинга относительно планов администрации Трампа по потенциальной войне против Венесуэлы, который обычно в таких случаях проводят для сенаторов, не было. Также Белый дом не сообщил сенаторам о своих дальнейших действиях, способах управления рисками и прочее, уже не говоря о нежелании сообщить подробности инцидента с танкером.

Отметим, вечером 10 декабря 2025 года СМИ сообщили, что американские военные перехватили и взяли под контроль нефтяной танкер, который находился под санкциями, вблизи берегов Венесуэлы.

Позже в тот же день президент США Дональд Трамп в выступлении перед СМИ подтвердил, что американские военные захватили венесуэльский танкер. Он анонсировал новые действия против Венесуэлы в скором времени.

При этом Трамп развился до того, что пригрозил Колумбии военной операцией, намекнув на расширение силовых действий после Венесуэлы и предупредив о возможных последствиях для страны. Его действия вызвали серьёзное беспокойство и негодование среди сенаторов и конгрессменов, которых никто не предупреждал о планах Белого дома.

