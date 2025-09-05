Саміт в Китаї

Зауважимо, що до Китаю днями приїхало понад два десятки іноземних лідерів, зокрема і Володимир Путін. Всі зібрались на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Під час цього саміту Росія підписала новий газовий меморандум із Китаєм, який називає "проривом". Проте, на думку керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, це фактично капітуляція та визнання васальної залежності від Пекіна.

Тим часом варто нагадати, що Індія залишається найбільшим імпортером російської нафти. Навіть жорсткі тарифи Трампа не зупинили торгівлю з Москвою.

На фоні цього днями Росія навіть збільшила знижку на нафту для Індії.

Варто згадати й про те, що прем'єр Індії Нарендра Моді закликав російського диктатора Володимира Путіна до "якнайшвидшого завершення війни в Україні" на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

