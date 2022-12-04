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Шойгу зустрічався з Лукашенко, щоб зберегти підтримку Білорусі у війні, - ISW

Фото: міністр оборони Росії Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Антон Малиновський

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу їздив у Мінськ, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь у питанні підтримки війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Інститут вивчення війни (ISW).

В МІнську Шойгу зустрівся з головою режиму Олександром Лукашенко та міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

"Міністри оборони Росії та Білорусі зустрілися в Мінську, щоб, ймовірно, ще більше зміцнити двосторонні зв’язки у сфері безпеки між Росією та Білоруссю. Ймовірно, Шойгу намагався тиснути на Білорусь, щоб вона продовжила підтримку наступальної кампанії Росії в Україні", - заявляють аналітики.

Нагадаємо, що під час зустрічі Лукашенко заявив, що вважає, що його країна та Росія нібито не хочуть війни проти України і відкрито про це заявляють, а не "ховаються в кущі".

Раніше аналітики ISW заявляли, що Лукашенко продовжив виставляти інформаційні умови для протидії російському тиску щодо участі у бойових діях проти України.

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Олександр ЛукашенкоБілорусьСергей Шойгу