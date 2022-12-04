Шойгу встречался с Лукашенко, чтобы сохранить поддержку Беларуси в войне, - ISW

Министр обороны России Сергей Шойгу ездил в Минск, вероятно, для того, чтобы давить на Беларусь в вопросе поддержки войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Институт изучения войны ( ISW ).

"Министры обороны России и Беларуси встретились в Минске, чтобы, вероятно, укрепить двусторонние связи в сфере безопасности между Россией и Беларусью. Вероятно, Шойгу пытался давить на Беларусь, чтобы она продолжила поддержку наступательной кампании России в Украине", - заявляют аналитики.

В Минске Шойгу встретился с главой режима Александром Лукашенко и министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

Напомним, что во время встречи Лукашенко заявил, что считает, что его страна и Россия якобы не хотят войны против Украины и открыто об этом заявляют, а не "прячутся в кусты".

Ранее аналитики ISW заявляли, что Лукашенко продолжил выставлять информационные условия для противодействия российскому давлению по поводу участия в боевых действиях против Украины.

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