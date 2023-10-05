Шойгу заявив про підготовку 9 резервних полків для відправки на війну проти України

За словами російського чиновника, наразі "готуються дев'ять резервних полків і йде їхнє природне, постійне поповнення".

Також він розповів, що було набрано 38 тисяч "добровольців", серед яких деякі мають бойовий досвід, а деякі "завершили піврічний контракт, повертаються на другий, а є ті, хто повертається втретє".

Крім того, Шойгу висловився про набір "добровольців" під кураторством влади російських регіонів. Зокрема у цьому контексті він похвалив главу Якутії.

Глава Міноборони РФ заявив при цьому, що до лав армії набрали велику кількість "добровольців-жінок", та запевнив, що в основному вони "лікарі, медичні працівники".

Мобілізація до РФ

Нагадаємо, у вересні в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч солдатів. Вона також може торкнутися Чечні та тимчасово окупованих територій України.

При цьому, згідно з підрахунками російських ЗМІ та розслідувачів, мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через 4-5 місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий загарбник - не прожив і двох місяців.

Додамо також, що за даними Центру національного опору, мобілізаційний план на окупованих територіях України контролює особисто заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

За даними Conflict Intelligence Team, в РФ у рамках мобілізації у 2022 році сформували не менше 123 нових військових частин.