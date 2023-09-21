Більшість росіян гинуть в Україні менш ніж через 5 місяців після отримання повістки, - ЗМІ

Мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через чотири - п'ять місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий окупант - не прожив і двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження видання "Важливі історії" і Conflict Intelligence Team.

Як зазначається, рік тому диктатор Володимир Путін оголосив про початок "часткової мобілізації", під час якої на війну було відправлено понад 300 тисяч росіян.

Російська влада протягом року ні разу не повідомляла про кількість загиблих мобілізованих. Проте, як зазначають журналісти, повідомлення про смерть з'являються кожного дня по всій країні. Від отримання повістки до похорону проходить менш ніж рік.

Скільки проживають мобілізовані на фронті

Як повідомляє видання, протягом першого місяця після мобілізації загинули принаймні 130 людей. Кожен п'ятий мобілізований не прожив навіть двох місяців. В середньому вони гинули через чотири - п'ять місяців на фронті.

З тих, хто загинув у перший рік після мобілізації, лише одиниці протягнути понад 11 місяців.

За словами аналітиків, на тривалість життя після мобілізації та відправки на фронт вплинула інтенсивність бойових дій. Частина з мобілізованих росіян вже восени потрапила в "м'ясорубку" в районі Сватового та Кремінної.

Вік загиблих росіян

Більш ніж половина мобілізованих росіян загинули у віці від 30 до 45 років. Кожному десятому з них було менш ніж 25 років. Наймолодшому загиблому мобілізованому - 19 років, найстаршому - 62.

Де найбільше гинули окупанти

Згідно з дослідженням, за час війни обстріл ПТУ в Макіївці є найбільш відомою втратою російської армії (139 загиблих), але для мобілізованих це не єдиний випадок.

Так, через місяць після початку мобілізації - 24 жовтня 2022 року - 47 окупантів, які служили у 255-му полку загинули разом під обстрілом в районі Нової Каховки в Херсонській області.

Найбільші втрати серед мобілізованих росіян восени та взимку були на напрямку Куп'янськ - Сватове - Кремінна в Луганській області. За рік з моменту оголошення мобілізації там загинуло понад 250 окупантів.

Приблизно 100 осіб загинуло за рік з моменту початку мобілізації в районі Донецька. Понад 30 мобілізованих загинули під Вугледаром, а 24 - під Макіївкою.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 вересня, склали 490 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 274 470 військових.

Як пише Global Firepower, російські втрати у війні є найбільшими з часів Другої світової війни й вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.