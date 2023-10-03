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Мобілізацію на окупованих територіях України курирує Медведєв, - ЦНС

Вівторок 03 жовтня 2023 15:49
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Мобілізацію на окупованих територіях України курирує Медведєв, - ЦНС Фото: Дмитро Медведєв (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія хоче мобілізувати в армію ще 130 тисяч осіб до кінця року. Цей процес торкнеться й окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією Центру національного опору, з 1 жовтня по 31 грудня цього року росіяни планують мобілізувати 130 тисяч осіб.

"Зокрема незаконні мобілізаційні заходи відбудуться і на тимчасово окупованих територіях України. Найбільше планують "мобілізувати" на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, також АР Крим", - йдеться у заяві.

Хто курує цей процес

Мобілізаційний план на тимчасово окупованих територіях контролює особисто заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, який у вересні приїжджав на захоплену частину Донецької області.

Мобілізація в Росії

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомляв, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Видання "Важливі історії" повідомило, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через чотири - п'ять місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий окупант - не прожив і двох.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що мобілізація в Росії триває на постійній основі, жителів Москви вона здебільшого оминала. Однак у майбутньому це торкнеться і їх.

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