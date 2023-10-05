CIT розповіло про мобілізацію в РФ: скільки частин сформували і коли їх відправляли на фронт

У Росії у рамках мобілізації у 2022 році сформували не менше 123 нових військових частин. При цьому мобілізованих могли відправляти на фронт без підготовки за два тижні після призову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Conflict Intelligence Team .

Зазначається, що з призваних резервістів могли формувати нові підрозділи, або їх могли відправляти в кадрові частини для поповнення втрат.

Так, у перші пів року у повномасштабній війні взяли участь і зазнали втрат майже всі частини та з'єднання сухопутних військ, ВДВ та морської піхоти ВМФ збройних сил Росії.

Розслідувальна група додає, що на момент оголошення мобілізації в РФ наприкінці вересня 2022 року всі військові частини зазнавали значного браку особового складу. Неповоротні втрати російської армії тоді могли становити 20-25 тисяч жителів, а брак кадрів у підрозділах - від 55 до 70 тисяч жителів.

CIT робить висновок, що з 300 тисяч мобілізованих на заповнення особового складу кадрових частин направили 90 тисяч осіб.

Як розподіляли мобілізованих

Мобілізованих розподіляли у межах військових округів. Жителів того чи іншого російського регіону відправляли до навчальних центрів частин, дислокованих там же чи у сусідньому суб'єкті РФ.

Зокрема, мобілізованих активно набирали у повітряно-десантні війська та морську піхоту, які вважаються елітою Збройних сил РФ. Втім, ці війська теж зазнали значних втрат, оскільки у перші місяці війни були задіяні для штурмових дій.

У той же час, ніякого спеціального чи професійного відбору в ці війська не проводилося, а елітні частини наповнювали за тією самою географічною ознакою.

Як повідомляють розслідувачі, деякі новобранці кадрових частин потрапили на передову вже за два тижні після оголошення мобілізації. Їх перекинули в район Сватове - Кремінна у Луганській області, де продовжувався наступ ЗСУ.

Ще 200 тисяч мобілізованих розподілили по нових частинах. Вони створювалися спеціально під мобілізацію, оскільки з'явилися приблизно восени 2022 року. Їх називають "полками територіальних військ", щоб відрізняти від кадрових частин.

CIT вдалося встановити 123 різних частин, але розслідувачі вважають, що їхня реальна кількість може бути ще більшою. Так, основну масу нових частин становили номінально мотострілкові полки.

Група авторів нарахувала 77 таких підрозділів. Вони також виявили згадки про 18 окремих мотострілкових батальйонів, п'ять інженерно-саперних та п'ять танкових полків, сім артилерійських полків та 11 артилерійських дивізіонів.

Нові частини також формувалися у навчальних центрах за географічним принципом. Деякі з них практично одразу були направлені на передову.

При цьому CIT не вказує на точну кількість мобілізованих, яких відправили на фронті без підготовки, але зазначає, що більшість нових частин залишилися в навчальних центрах і поступово перекидалися спочатку в прикордонні області РФ, а потім на фронт.

Загалом цей процес завершився до січня 2023 року. Після цього низка нових частин стали джерелом поповнення кадрових з'єднань.

Новий тип російських підрозділів

CIT виявило новий тип підрозділів РФ - окремі резервні батальйони. Вони не мають прямого відношення до мобілізації - їх створили пізніше, взимку 2022-2023 років. Можливо, їх створили для підготовки до тилу поповнення для кадрових частин. У них служать як мобілізовані, і контрактники.

Крім того, розслідувачі встановили ще одну нову частину - 378 полк, які також називають "полком підготовки штурмових загонів Z". "Шторм Z" називають підрозділи, які сформували переважно із колишніх ув'язнених, які підписали контракти з Міноборони РФ. Наприклад, 378 полк виконує функцію окремого резервного батальйону, але тільки для підготовки колишніх ув'язнених.

CIT також називає ключову відмінність нових частин від кадрових - це гнучкість їхнього використання. Мобілізаційні частини часто передають з одного військового округу до іншого, їх можуть віддавати у підпорядкування різним частинам та з'єднанням, а також дробити на підрозділи і навіть розформовувати.

Мобілізація у Росії

На початку осені в Генштабі ЗСУ повідомляли, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч солдатів. Вона також може торкнутися Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Зазначимо, що росЗМІ підрахували, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через 4-5 місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий загарбник - не прожив і двох.

Крім того, в ЦНС повідомляли, що мобілізаційний план на окупованих територіях контролює особисто заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

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