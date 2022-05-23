ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не пускают на Запорожье. На блокпосту в оккупированной Васильевке около 400 машин

Новина українською →
Запорожье, Понедельник 23 мая 2022 18:33
Не пускают на Запорожье. На блокпосту в оккупированной Васильевке около 400 машин Фото: российские военные блокируют выезд из оккупации в направлении Запорожья (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты не пропускают людей через блокпост в Васильевке (Запорожская область). Из-за этого в очередях стоят уже около 400 автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской областной военной администрации.

Сообщается, что на данный момент нет возможности выезда с временно оккупированных территорий в направлении Запорожья из городов Мелитополь и Энергодар.

"На блокпосту врага в Васильевке по неизвестным причинам не пропускают любой автомобильный транспорт. Уже скопилась очередь из более 400 машин. Со стороны Запорожья также ожидают проезда машины, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее запорожские власти сообщили, что в оккупированной Васильевке больше российских военных, чем местных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Мелитополь Энергодар
NEWS
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения