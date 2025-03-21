Шойгу вдруге за пів року приїхав в КНДР на зустріч з Кім Чен Ином

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Шойгу сьогодні, 21 березня, приїхав у Пхеньяну, де, за даними російський державних ЗМІ, у нього відбудеться зустріч з Кім Чен Ином та іншими офіційними особами Північної Кореї.



Раніше цього місяця до Північної Кореї їздив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко. Він зустрічався з міністром закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуі. Як писали ЗМІ, під час зустрічі сторони обговорили організацію "політичних контактів на високому і найвищому рівнях".

Yonhap відзначає, що останні зустрічі між представниками КНДР та РФ відбуваються на тлі надання Пхеньяном військової допомоги Москві у війні проти України.

Варто додати, що Шойгу відвідував Пхеньян у вересні 2024 року. Тоді він теж зустрічався з Кім Чен Ином.