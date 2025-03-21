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Шойгу второй раз за полгода приехал в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном

Пхеньян, Пятница 21 марта 2025 11:49
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Шойгу второй раз за полгода приехал в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном Фото: Сергей Шойгу и Ким Чен Ын (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в КНДР. Он встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Шойгу сегодня, 21 марта, приехал в Пхеньян, где, по данным российский государственных СМИ, у него состоится встреча с Ким Чен Ыном и другими официальными лицами Северной Кореи.

Ранее в этом месяце в Северную Корею ездил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Он встречался с министром иностранных дел КНДР Чхо Сон Хуи. Как писали СМИ, во время встречи стороны обсудили организацию "политических контактов на высоком и самом высоком уровнях".

Yonhap отмечает, что последние встречи между представителями КНДР и РФ происходят на фоне предоставления Пхеньяном военной помощи Москве в войне против Украины.

Стоит добавить, что Шойгу посещал Пхеньян в сентябре 2024 года. Тогда он тоже встречался с Ким Чен Ыном.

Участие КНДР в войне против Украины

Северная Корея осенью прошлого года отправила в Россию тысячи солдат для участия в войне против Украины. По данным украинской разведки, вероятно, КНДР направила около 12 тысяч своих военнослужащих.

Северокорейские силы участвуют в боях в Курской области. Из-за потерь силы КНДР были отведены. Но россияне снова бросили КНДРовцев на штурмы.

По данным разведки Южной Кореи, КНДР направила дополнительные войска на помощь России.

Также, по данным издания азиатских СМИ, Северная Корея получает техническую помощь от Москвы для разработки нескольких типов беспилотников.

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Российская Федерация КНДР Ким Чен Ын Северная Корея Сергей Шойгу
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