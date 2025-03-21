Шойгу второй раз за полгода приехал в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Шойгу сегодня, 21 марта, приехал в Пхеньян, где, по данным российский государственных СМИ, у него состоится встреча с Ким Чен Ыном и другими официальными лицами Северной Кореи.



Ранее в этом месяце в Северную Корею ездил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Он встречался с министром иностранных дел КНДР Чхо Сон Хуи. Как писали СМИ, во время встречи стороны обсудили организацию "политических контактов на высоком и самом высоком уровнях".

Yonhap отмечает, что последние встречи между представителями КНДР и РФ происходят на фоне предоставления Пхеньяном военной помощи Москве в войне против Украины.

Стоит добавить, что Шойгу посещал Пхеньян в сентябре 2024 года. Тогда он тоже встречался с Ким Чен Ыном.