КНДР направила додаткові війська на допомогу Росії, - розвідка Південної Кореї

Північна Корея, очевидно, направила додаткові війська для підтримки війни Росії проти України. Чисельність нещодавно перекинутих військ ще оцінюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News .

"Після майже місячного затишшя північнокорейські війська, починаючи з першого тижня лютого, були знову розміщені в прифронтовому районі Курська", - ідеться в прес-релізі Національної розвідувальної служби (NIS).

Згідно з повідомленням, "було розгорнуто додаткові війська, але їхня чисельність поки вивчається".

Оцінка послідувала за повідомленнями ЗМІ Південної Кореї про те, що в період із січня до лютого під час другого раунду перекидання військ до Курської області було направлено від 1000 до 3000 північнокорейських військовослужбовців на російських вантажних суднах і військових літаках.

Після публікації повідомлення південнокорейські військові представники заявили, що було виявлено ознаки того, що Північна Корея цього року направить у Росію понад 1000 додаткових військовослужбовців.

Передбачається, що минулого року Північна Корея направила близько 11 000 військовослужбовців у прифронтову зону Росії під Курськом.

Раніше NIS підрахувала, що північнокорейські війська, дислоковані на території Росії, не брали участі в бойових діях у Курській області з середини січня, ймовірно, через великі втрати серед них. За оцінками агентства, загинуло близько 300 осіб, ще близько 2700 дістали поранення.

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин став ключовим союзником Володимира Путіна в його війні проти України, допомагаючи боєприпасами і солдатами, водночас викликаючи занепокоєння щодо спроможності Північної Кореї зміцнювати свою армію і підтримувати свій режим за підтримки Росії.