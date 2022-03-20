ru ua
Вс, 20 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин и Шойгу хотят задействовать в войне против Украины 17-летних, - ГУР

Новина українською →
Москва, Воскресенье 20 марта 2022 12:49
Путин и Шойгу хотят задействовать в войне против Украины 17-летних, - ГУР Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу рассматривают возможность привлечения к боевым действиям несовершеннолетних граждан России. В частности, из-за неимения живой силы для пополнения рядов оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Так, Шойгу подписал указ "Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению специальной операции на территории Украины".

Шойгу постановил подготовить отчет о потенциальном резерве юношей в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе российских войск.

"Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника главного военно-политического управления ВС РФ Геннадия Жидко", - говорится в сообщении.

"Юнармия" – российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ. Формирование выделяется радикальной пропагандистской работой среди молодежи. Членами организации стают дети от 8 лет.

В разведке подчеркнули, что такие же действия проводились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года учащиеся старших классов в подразделениях "Гитлерьюгенда" привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях, а с сентября 1944 по январь 1945 на службу в гитлеровскую армию было привлечено 150 тысяч несовершеннолетних девушек.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 25-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Сергей Шойгу Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе