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В Минобороны РФ объяснили наращивание войск Южного военного округа

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 16:45
В Минобороны РФ объяснили наращивание войск Южного военного округа Фото: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Россия наращивает боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО). Это делают якобы "из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока".

Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Он заявил, что в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья наблюдается "нестабильное положение".

"Попытки Альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - сказал Шойгу.

Российский министр добавил, что в 2020 году войска получили более 3,2 тысяч единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70%.

Как известно, Южный военный округ находится в административных границах Северо-Кавказского, Южного и Крымского (в оккупированном Крыму и Севастополе) федеральных округов.

Ранее Шойгу заявлял, что в России началась контрольная проверка боеготовности армии. Учения проводятся на территории всех военных округов.

Отметим, в последнее время наблюдается стягивание российской армии к украинским границам. Как сообщал глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель, Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

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