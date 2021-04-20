В Минобороны РФ объяснили наращивание войск Южного военного округа

Россия наращивает боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО). Это делают якобы "из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока".

Он заявил, что в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья наблюдается "нестабильное положение".

"Попытки Альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - сказал Шойгу.

Российский министр добавил, что в 2020 году войска получили более 3,2 тысяч единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70%.

Как известно, Южный военный округ находится в административных границах Северо-Кавказского, Южного и Крымского (в оккупированном Крыму и Севастополе) федеральных округов.