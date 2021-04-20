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Шойгу звинуватив США і НАТО в провокаціях в акваторії Чорного моря

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 17:01
Шойгу звинуватив США і НАТО в провокаціях в акваторії Чорного моря Фото: глава Міноборони РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив США і НАТО в провокаційній діяльності у повітряному просторі та акваторії Чорного моря. Також він заявив, що військово-політичне керівництво України прагне дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Про це пише ТАСС.

Він заявив, що ряд іноземних держав "намагаються наростити свою військову присутність у південних і західних кордонів Росії".

"Зберігається деструктивний курс військово-політичного керівництва України, яке прагне дестабілізувати ситуацію на Донбасі. США і НАТО продовжують вести провокативну діяльність у повітряному просторі та акваторії Чорного моря", - сказав Шойгу.

Нагадаємо, Шойгу також заявив, що Росія нарощує бойові можливості військ Південного військового округу (ЮВО) нібито "через спроби НАТО протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя та Близького Сходу".

Раніше глава зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 000 військових. Це є найбільшою угрупованням, яку коли-небудь развертывала РФ.

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