Шовкова хустка - головний тренд літа 2025: приклад від Злати Огнєвіч

Який "лук" вибрала Злата Огнєвіч

Цей образ Злати Огнєвіч можна віднести до стилю пляжний шик. Він поєднує в собі легкість, жіночність та елементи модних трендів.

Сукня

Коротка біла сукня-сарафан з легкої тканини. Головна родзинка - об'ємні декоративні квіти на грудях, які роблять образ більш грайливим і романтичним. Тонкі бретельки підкреслюють витончені плечі.

Взуття

Білі босоніжки на високих підборах з тонкими ремінцями, які візуально подовжують ноги та додають образу вишуканості.

Аксесуари

На голові у Злати шовкова хустка з різноколірним принтом, яка додає яскравого акценту і створює відчуття літньої відпустки. На руці видно тонкі браслети, а на шиї - невеликий кулон.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Чому шовкова хустка - тренд літа 2025

Багатофункціональність

Шовкова хустка - це універсальний аксесуар. Її можна носити на голові, як це зробила Злата Огнєвіч, у вигляді косинки або пов'язки, що надає образу ретро-шик.

Також його можна використовувати як пояс, пов'язати на шию, на зап'ястя, на ручку сумки або вплести у волосся. Така варіативність дає змогу створювати безліч різних образів з одним і тим самим аксесуаром.

Як носити шовкову хустку влітку (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Акцентний елемент

Навіть найпростіше, однотонне вбрання шовкова хустка здатна перетворити, додавши яскравого акценту і виразності. Принт або колір хустки може стати тією самою "родзинкою", яка зробить образ унікальним і незабутнім.

З чим поєднувати шовкову хустку влітку (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Відсилання до стилю ретро

Спосіб носіння хустки на голові в стилі 50-60-х років зараз дуже популярний. Це створює романтичний і жіночний настрій, що асоціюється з літнім відпочинком, морськими круїзами та середземноморською естетикою.

Злата Огнєвіч показала стильний лук (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Захист від сонця

Практичність також відіграє свою роль. У спекотний день шовкова хустка може захистити волосся і шкіру голови від палючого сонця, що робить її не тільки стильним, але й корисним аксесуаром.

Як носити шовкову хустку влітку (фото: instagram.com/zlata.ognevich)