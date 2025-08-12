ua en ru
Як виглядає наймодніше взуття літа-2025: блогерка Даша Євтух задає тренди

Вівторок 12 серпня 2025 07:15
Як виглядає наймодніше взуття літа-2025: блогерка Даша Євтух задає тренди Даша Євтух (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Літо-2025 диктує нові модні правила - і в центрі уваги цього разу взуття. Блогерка Даша Євтух показала, яка модель стає must-have сезону, і чим варто замінити класичні босоніжки.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала блогерка

Для святкового заходу Даша Євтух вибрала модний, але водночас практичний лук.

Верх

Червона футболка з короткими рукавами, яка підкреслює фігуру і додає образу динамічності.

Низ

Білі джинси вільного крою, які створюють контраст з верхом і роблять образ свіжим і легким.

Взуття

Червоні балетки із замші з перемичкою, які ідеально поєднуються з кольором футболки та створюють гармонійний акцент.

Аксесуари:

  • чорний ремінь із металевою пряжкою, що підкреслює талію
  • невелика червона сумочка на ремінці за кольором збігається з футболкою і взуттям, надаючи образу завершеності.

Як виглядає наймодніше взуття літа-2025: блогерка Даша Євтух задає трендиДаша Євтух (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Чому балетки в тренді влітку 2025 року

Балетки дійсно залишаються актуальним трендом і влітку 2025 року. Їхня популярність пояснюється поєднанням кількох ключових факторів, що відповідають сучасним модним тенденціям.

Комфорт і практичність

Після тривалого домінування кросівок комфорт став одним з головних критеріїв під час вибору взуття.

Балетки, особливо моделі з м'якої шкіри або інших гнучких матеріалів, є ідеальним варіантом для міських прогулянок, офісу й повсякденного життя, поєднуючи зручність з елегантністю.

Нові інтерпретації класики

Дизайнери не стоять на місці й пропонують нові варіації балеток, що робить їх свіжими й цікавими. Серед актуальних моделей літа 2025:

  • балетки з гострим або квадратним мисом: надають образу сучасності та сміливості
  • балетки-слінгбеки: з ремінцем на п'яті, що робить їх ідеальними для теплої погоди
  • "балеткроси" або спортивні балетки: гібрид балеток і кросівок, що поєднує витонченість верху з комфортною гумовою підошвою. Це відображає тенденцію до поєднання спортивного та елегантного стилів
  • балетки з акцентними деталями: металевими елементами, ремінцями, стрічками або бантами
  • сітчасті балетки: хоча цей тренд був дуже популярний раніше, він еволюціонував у більш витончені та менш поширені варіанти.

Повернення до естетики "балеткору"

Цей тренд, заснований на елементах балетного стилю (стрічки, ніжні кольори, легкі тканини), продовжує бути актуальним. Балетки ідеально вписуються в цю естетику, надаючи образу жіночності, легкості та романтичності.

Універсальність

Балетки легко поєднуються з різними стилями одягу: від класичних костюмів і суконь до повсякденних джинсів і шортів. Це робить їх незамінною частиною гардероба.

Актуальні кольори

Цього сезону, крім класичних чудових і чорних відтінків, особливо популярні яскраві кольори, наприклад, червоні балетки, які стають сміливим акцентом в образі.

