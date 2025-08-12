Шелковый платок - главный тренд лета 2025: пример от Златы Огневич

Какой "лук" выбрала Злата Огневич

Этот образ Златы Огневич можно отнести к стилю пляжный шик. Он сочетает в себе легкость, женственность и элементы модных трендов.

Платье

Короткое белое платье-сарафан из легкой ткани. Главная изюминка - объемные декоративные цветы на груди, которые делают образ более игривым и романтичным. Тонкие бретельки подчеркивают изящные плечи.

Обувь

Белые босоножки на высоком каблуке с тонкими ремешками, которые визуально удлиняют ноги и добавляют образу изысканности.

Аксессуары

На голове у Златы шелковый платок с разноцветным принтом, который добавляет яркий акцент и создает ощущение летнего отпуска. На руке видны тонкие браслеты, а на шее - небольшой кулон.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Почему шелковый платок - тренд лета 2025

Многофункциональность

Шелковый платок - это универсальный аксессуар. Его можно носить на голове, как это сделала Злата Огневич, в виде косынки или повязки, что придает образу ретро-шик.

Также его можно использовать в качестве пояса, повязать на шею, на запястье, на ручку сумки или вплести в волосы. Такая вариативность позволяет создавать множество разных образов с одним и тем же аксессуаром.

Как носить шелковый платок летом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Акцентный элемент

Даже самый простой, однотонный наряд шелковый платок способен преобразить, добавив яркий акцент и выразительность. Принт или цвет платка может стать той самой "изюминкой", которая сделает образ уникальным и запоминающимся.

С чем сочетать шелковый платок летом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Отсылки к стилю ретро

Способ ношения платка на голове в стиле 50-60-х годов сейчас очень популярен. Это создает романтическое и женственное настроение, ассоциирующееся с летним отдыхом, морскими круизами и средиземноморской эстетикой.

Злата Огневич показала стильный лук (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Защита от солнца

Практичность также играет свою роль. В жаркий день шелковый платок может защитить волосы и кожу головы от палящего солнца, что делает его не только стильным, но и полезным аксессуаром.

Как носить шелковый платок летом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)