Шотландська національна партія не буде голосувати за угоду по Brexit

Фото: парламент Британії (facebook.com/ukparliament)

Представники ШНП мають 35 голосів у британському парламенті

Шотландська національна партія (ШНП) не буде голосувати за угоду з виходу Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit) в британському парламенті. Про це повідомляє Reuters.

За словами лідера ШНП Миколи Стерджен, укладена напередодні угоду ускладнює вихід Великобританії з ЄС.

"Передбачений Борисом Джонсоном Brexit створює набагато більш слабкі відносини з ЄС, коли йдеться про такі питання, як харчові стандарти, захист навколишнього середовища та права працівників. Шотландія не голосувала за Brexit ні в якій формі, і парламентарії ШНП не будуть голосувати за Brexit в будь-якій формі", - заявила Стерджен.

Зазначимо, Шотландська національна партія має 35 місць в британському парламенті.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, Великобританія узгодила з ЄС нову угоду щодо Brexit. Далі угода повинні прийняти в британському парламенті 19 жовтня. Для цього необхідно, щоб угоду підтримали 320 з 650 депутатів. На даний момент Борис Джонсон не має в парламенті більшості.

Раніше представники Демократичної юніоністської партії (ДЮП) Північної Ірландії також заявили, що не підтримають угоду з Brexit під час голосування в парламенті.