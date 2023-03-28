У Шотландії обрали нового першого міністра
У Шотландії було офіційно обрано нового першого міністра. Його посаду зайняв мусульманин Хумза Юсаф від Шотландської національної партії (SNP).
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Його кандидатуру підтримали більшість кандидатів, тепер її має погодити король. Офіційне засідання щодо приведення Юсафа до присяги пройде на сесії в Единбурзі в середу, 29 березня.
"Моєю відправною точкою завжди буде те, що ми всі хочемо найкращого для Шотландії та народу, який ми маємо честь представляти. Я працюватиму кожну годину кожного дня, щоб використовувати потенціал Шотландії та кожної окремої людини в ній", - розповів Юсаф.
Зауважимо, Юсаф буде першим лідером Шотландії з Південної Азії. Батько чиновника народився у Пакистані і лише у 1960-х його сім'я іммігрувала до Шотландії. Новий перший міністр народився та закінчив університет у Глазго. Його мати родом з Кенії з сім'ї південноазіатського походження.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен оголосила, що після восьми років роботи на посаді першого міністра Шотландії йде у відставку.
Нагадаємо, минулого року у Шотландії анонсували другий референдум про незалежність. Він мав відбутися 19 жовтня 2023 року.
Крім того, навесні 2019 року Стерджен, під час виступу на весняній конференції Шотландської національної партії, заявила, що настав час зробити регіону вибір на користь незалежності. Вона наголошувала, що Лондон не повинен заважати Шотландії у праві самовизначення.
Додамо, що у 2020 році Шотландія планувала провести референдум про вихід зі складу Британії. На той час вибори планували провести у травні 2021 року.
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