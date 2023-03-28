У Шотландії обрали нового першого міністра

У Шотландії було офіційно обрано нового першого міністра. Його посаду зайняв мусульманин Хумза Юсаф від Шотландської національної партії (SNP).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Його кандидатуру підтримали більшість кандидатів, тепер її має погодити король. Офіційне засідання щодо приведення Юсафа до присяги пройде на сесії в Единбурзі в середу, 29 березня.

"Моєю відправною точкою завжди буде те, що ми всі хочемо найкращого для Шотландії та народу, який ми маємо честь представляти. Я працюватиму кожну годину кожного дня, щоб використовувати потенціал Шотландії та кожної окремої людини в ній", - розповів Юсаф.

Зауважимо, Юсаф буде першим лідером Шотландії з Південної Азії. Батько чиновника народився у Пакистані і лише у 1960-х його сім'я іммігрувала до Шотландії. Новий перший міністр народився та закінчив університет у Глазго. Його мати родом з Кенії з сім'ї південноазіатського походження.