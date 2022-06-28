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В Шотландии анонсировали второй референдум о независимости: когда состоится

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Эдинбург, Вторник 28 июня 2022 23:29
В Шотландии анонсировали второй референдум о независимости: когда состоится Фото: в Шотландии анонсировали второй референдум о независимости (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Власти Шотландии предложили провести второй по счету референдум по вопросу независимости Шотландии 19 октября в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Как заявила первій министр Шотландии Никола Стерджен, это решение будет подвергнуто юридической проверке в Верховном суде, однако она убеждена в своей правоте и успехе.

Выступая в парламенте Шотландии, Стерджен сказала, что выбранный правительством путь будет нелегким, но его надо пройти ради возможности выбирать собственное будущее.

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Первый референдум, прошедший в Шотландии в 2014 году, стал возможен благодаря тому, что Лондон наделил шотландское правительство соответствующими полномочиями.

Однако за те 8 лет, что прошли со времени первого референдума, оба британских премьера-консерватора - Тереза Мэй и Борис Джонсон - неизменно отказывались давать разрешение на проведение второго референдума.

Тем не менее Никола Стерджен заявила, что начинает процесс урегулирования вопроса со вторым голосованием.

Между тем лидеры шотландской оппозиции призывают первого министра обратить внимание прежде всего на насущные проблемы шотландцев, а не зацикливаться на референдуме.

Во время референдума в 2016 году, 52% британских избирателей поддержали выход из ЕС, когда 62% шотландцев голосовали против. Стерджен утверждает, что тогда Шотландию вывели из Союза против ее воли.

Напомним, весной 2019 года Стерджен, во время выступления на весенней конференции Шотландской национальной партии, заявила, что настало время сделать региону выбор в пользу независимости. Она подчеркивала, что Лондон не должен мешать Шотландии в праве самоопределения.

РБК-Украина писало о том, что в 2020 году Шотландия планировала провести референдум о выходе из состава Британии. В то время выборы планировали провести в мае 2021 года.

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